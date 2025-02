IMAGO/ANP »Wimbledon des Schachs«: Weltmeister Dommaraju Gukesh in Wijk aan Zee (18.1.2025)

Die 87. Auflage des seit 1938 stattfindenden Turniers im zugigen 2.165-Seelen-Dorf Wijk aan Zee an der niederländischen Nordseeküste hielt wieder für zwei Wochen die Schachwelt in Atem. Das seit 2011 unter »Tata Steel Chess Tournament« firmierende »Wimbledon des Schachs« bezog seinen Reiz durch den ersten Auftritt des neuen Weltmeisters Gukesh Dommaraju nach seinem Titelgewinn. Die indische Schachdominanz auf dem Planeten manifestierte sich dadurch, dass er gegen nicht weniger als vier Landsleute ans Brett musste, darunter der Weltranglistenvierte Arjun Erigaisi. Als Favoriten galten der Weltranglistenzweite Fabiano Caruana (USA), Nodirbek Abdusattorow (Usbekistan) und Vorjahrestriumphator Wei Yi (China). Die Hoffnungen der Gastgeber ruhten auf Anish Giri und Jorden van Foreest, den Siegern der Jahre 2023 und 2021. Die indischen Teenager Gukesh (18) und Praggnanandhaa Rameshbabu (19) gingen mit jeweils 8,5 Punkten aus zwölf Partien als Führende in den Schlussdurchgang, einen Punkt dahinter lauerte Abdusattorow.

Ongelooflijk! Das Unbegreifliche geschah tatsächlich: Der mit Weiß spielende Gukesh wurde von dem mit unglaublicher Präzision agierenden Erigaisi vernichtet und musste nach 31 Zügen das Handtuch werfen. Erigaisi, elf Runden lang ohne Sieg am Tabellenende, erschien in den beiden letzten Durchgängen wie ausgewechselt, in der zwölften Runde hatte er bereits Abdusattorow geschlagen. In der anderen Spitzenbegegnung heizte der 19jährige Vincent Keymer dem gleichaltrigen Praggnanandhaa ein. In einer Topsy-turvy-Schlacht verpasste die deutsche Nummer eins im 35. Zug den Sieg, erlangte nach gegnerischen Ungenauigkeiten im Dame-Läufer-Endspiel wieder eine gewinnträchtige Position, nur um diese mit einem neuerlichen Fauxpas im 70. Zug wegzuwerfen. Doch als es nach einem Remis und Praggnanandhaas alleinigem Turniersieg aussah, unterlief dem Inder ein Patzer, und Keymer vollstreckte nach 80 Zügen diesmal fachmännisch: ein versöhnlicher Abschluss mit sechs Punkten und Rang neun.

Sören Bär Der Kulminationspunkt: Rameshbabu Praggnanandhaa opfert mit 29.Db7+! die Dame und setzt forciert matt

Abdusattorow riskierte parallel gegen Pentala Harikrishna (Indien) viel, um zu gewinnen und gemeinsam mit den beiden Indern den Tiebreak zu bestreiten, doch Harikrishna ließ seine Landsleute nicht im Stich – Remis und der dritte Platz mit acht Punkten für Abdusattorow. Im erforderlichen Blitz-Tiebreak zog Gukesh 1:0 in Front, doch Praggnanandhaa glich postwendend aus. In der Armageddon-Partie hatte er das bessere Ende für sich und schnappte dem Champion beim »Hochofenturnier« die Siegespalme vor der Nase weg. Im Challengers löste der für die Tschechische Republik spielende Thai Dai Van Nguyen mit 9,5 Zählern vor dem punktgleichen Aydın Süleymanlı (Aserbaidschan) das Ticket für das Eliteturnier im kommenden Jahr.