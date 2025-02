Hasselt. Das Davis-Cup-Duell zwischen Belgien und Chile in Hasselt gewannen die belgischen Gastgeber nach einem buchstäblichen K.-o.-Sieg mit 3:1, nachdem Zizou Bergs’ chilenischer Gegner Cristian Garín infolge eines Zusammenstoßes der beiden vor den Spielerbänken zu Boden gegangen war. Bergs’ Schulter hatte Garín in Augennähe getroffen, als der Belgier jubelnd zu seiner Bank sprintete. Garín blieb liegen und weigerte sich weiterzuspielen. Der Stuhlschiedsrichter forderte den Chilenen daraufhin zum Fortführen der Partie auf und wandte den fälligen Strafenkatalog an, der schließlich einen Spielverlust für Garín zur Folge hatte. Weil es zu diesem Zeitpunkt nach einem Break für Bergs 6:3, 4:6, 6:5 stand, bekam der Belgier das Spiel zum 7:5 zugesprochen, wodurch die Partie entschieden war. (dpa/jW)