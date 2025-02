Madrid. Rund eineinhalb Jahre nach dem Kussskandal bei der Fußball-WM der Frauen in Australien hat in Spanien der Prozess gegen den früheren Verbandsboss Luis Rubiales begonnen. Als erste wurde das mutmaßliche Opfer Jennifer Hermoso gehört. Vor dem Staatsgerichtshof in Madrid muss sich Rubiales des Vorwurfs der sexuellen Aggression und der Nötigung erwehren. Dem 47 Jahre alten Exprofi droht eine mehrjährige Haftstrafe. Mitangeklagt sind drei weitere Männer wegen Nötigung.

Hermoso bekräftigte zum Auftakt auf Fragen der Staatsanwältin, sie sei bei der Siegerehrung in Sydney von Rubiales ungefragt auf den Mund geküsst worden. »Es war ein Moment, der einen der glücklichsten Tage meines Lebens überschattet hat«, sagte die 34 Jahre alte Stürmerin.(dpa/jW)