Nachschlag: Hörenswert

IMAGO/Future Image Bei Dampfradiokrimis ganz Ohr: Podcast-Host Bastian Pastewka

In der aktuellsten Ausgabe des Dampfradiokrimi-Podcasts von Bastian Pastewka geht es ins Archiv des RBB, der dort auch Hörspiele des Rundfunks der DDR verwahrt. In »Inspektor Meredith greift ein« von 1960 explodiert ein Flugzeug auf dem Weg von New York nach Los Angeles. Das FBI verdächtigt den Schauspieler Jack Tyler, der zuvor zugunsten eines Freundes vor dem »Komitee gegen unamerikanisches Verhalten« ausgesagt hatte. Denn an Bord befanden sich zwei Mitglieder dieses Komitees. Inspektor Meredith von der Citizen Police verfolgt hingegen eine ganz andere Spur, nämlich die des Geldes. Pastewka freut sich über Klänge und Geräusche, amüsiert sich über FBI ohne Artikel und die »Coca«, erläutert aber auch erstaunlich kritisch die Machenschaften des »Komitees für unamerikanische Umtriebe«, die Vorlage für die im Stück genannte Institution. Hinter dem Autorenpseudonym Karl Sonnabend steckt vermutlich der Jurist Friedrich Karl Kaul, über den ebenfalls viel Interessantes erzählt wird. Hörenswert! (af)