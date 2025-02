Die Schauspielerin und Regisseurin Dagmar Beiersdorf ist tot. Sie starb am 1. Februar im Alter von 80 Jahren in Berlin, wie die B. Z. am Sonntag berichtete. Beiersdorf prägte das Berliner Undergroundkino der 70er und 80er Jahre, ihr Debüt als Schauspielerin gab die Westberlinerin 1972 in Lothar Lamberts »Ex und hopp«. Mit dem Regisseur verband sie eine große Künstlerfreundschaft, sie spielte u. a. in seinen Filmen »Die Alptraumfrau« (1980) und »Drama in Blond« (1984). Selbst Regie führte Beiersdorf erstmals bei »Puppe kaputt« (1977). Bis 1997 folgten sechs weitere Filme, bei der Fernsehkoproduktion »Der sexte Sinn« (1986) teilten sich Beiersdorf und Lambert die Regie. Lambert, der mit ihren Nachbarn die Polizei gerufen hatte, sprach von Freitod. (jW)