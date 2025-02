Joel Angel Juarez/REUTERS

Tausende protestierten am Sonntag (Ortszeit) in der Innenstadt und vor den Toren Los Angeles in Kalifornien gegen die von US-Präsident Donald Trump geplanten Massenabschiebungen (Foto). Dabei blockierten die Protestler etwa die zentrale Verbindungsstraße »Freeway 101«. Dies führte nach Angaben der örtlichen Polizei zum »Verkehrskollaps« und zu stundenlangen großen Staus. Besonders Migranten aus Mexiko und mittelamerikanischen Ländern beteiligten sich an der Demonstration, etwa mit Schildern, auf denen stand: »Niemand ist illegal auf gestohlenem Land.« (jW)