Aigle. Der Radsportweltverband UCI hat die vieldiskutierte und bereits von Superstars wie Tadej Pogačar und Jonas Vingegaard genutzte Kohlenmonoxidmethode verboten. Das Verbot, das die Gesundheit der Fahrer schützen soll, tritt am 10. Februar in Kraft, teilte der Weltverband mit. Das Nutzen des in großen Mengen giftigen Kohlenmonoxids hatte bei der Tour de France im vergangenen Jahr für Diskussionen gesorgt. Dabei enthüllte eine Recherche des Webmagazins Escape Collective, dass einige Teams und Fahrer Geräte benutzen, die einerseits die Hämoglobinkonzentration und das Blutvolumen messen. Andererseits ermöglichen diese Kohlenmonoxidrückatmungsgeräte auch, das Gas in kleinen Mengen zu inhalieren, was Studien zufolge zu einer Leistungssteigerung führen kann. (dpa/jW)