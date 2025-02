Waffenbastler aufgepasst: Mit einer selbstgebauten Pistole hat sich einer euer Kollegen in Tambach-Dietharz im Thüringer Wald ins Krankenhaus geschossen. Der 40jährige verletzte sich am Bein. Ein Polizeisprecher sagte, der Mann habe die Rettungskräfte gerufen, als er Schmerzen und Verletzung bemerkt habe. Klingt bizarr – merkt man so was nicht augenblicklich? Na, vielleicht ist er Bein-, Arm- und leichte Kopfschüsse aus selbstgebastelten Knarren ja gewohnt. Waffe und Patrone sind jetzt jedenfalls weg, der Mann wurde operiert. Die Polizei ermittelt wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. So was kommt von so was.(msa)