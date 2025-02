Cristina Sille/REUTERS

Die Pride Parade in Buenos Aires, die sich für die Rechte LGBTQ-Personen einsetzt und in Argentinien jedes Jahr auch seit längerem gegen den Kolonialismus gerichtet ist, wurde am Sonnabend zu einem Protest von Hunderttausenden gegen die demokratische Diktatur des Präsidenten Javier Milei. Antifaschisten demonstrierten auch in anderen Städten gegen den Ausverkauf des Landes, gegen die Kürzungen und gegen Mileis Aussagen beim Davos-Forum, wo er Menschen der LGBTQ-Community als Kinderschänder diffamiert hatte.