Garmisch-Partenkirchen. Lara Gut-Behrami hat ihren ersten Saisonsieg im alpinen Skiweltcup gefeiert und kurz vor der WM ihre Medaillenambitionen unterstrichen. Die Olympiasiegerin aus der Schweiz lag beim Super-G in Garmisch-Partenkirchen am Sonntag vor der Norwegerin Kajsa Vickhoff Lie. Zuvor hatte es mehrere Unfälle gegeben. Die Tschechin Tereza Nova etwa befindet sich nach einem Trainingssturz am Freitag im künstlichen Koma. (sid/jW)