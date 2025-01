Publizist Michel Friedman (68) wird neuer Herausgeber der deutsch-jüdischen Traditionszeitschrift Aufbau. Damit einher geht ein großer Relaunch des Monatsmagazins, wie im Editorial zur Januarausgabe zu lesen ist. Zum 90. Jubiläum gibt es auch ein neues Layout. »Der Aufbau ist mehr als ein Magazin«, wird Friedman in einer Verlagsmitteilung zitiert. »Er ist ein intellektueller Leuchtturm, der die Werte von Freiheit, Gleichheit und Wahrheit verteidigt – besonders in einer Zeit, in der offene Gesellschaften weltweit unter Druck geraten.« Der Aufbau wurde ursprünglich 1934 in New York gegründet und war während der Nazizeit ein wichtiger Publikationsort für deutsche Autoren im Exil. Unter anderem schrieben Hannah Arendt, Albert Einstein und Thomas Mann für das Blatt. Mitte der nuller Jahre stand es vor dem Aus. Der Verlag JM Jüdische Medien im schweizerischen Zürich übernahm daraufhin die Rechte und gab den Aufbau ab 2005 neu heraus. (dpa/jW)