Tanunda. Für das deutsche Radsportteam Red Bull – Bora – Hansgrohe läuft bei der Tour Down Under in Australien alles nach Plan. Sprinter Sam Welsford gewann am Mittwoch auch die zweite Etappe des World-Tour-Auftakts und bescherte der Raublinger Mannschaft den nächsten Erfolg in der neuen Saison. Lokalmatador Welsford setzte sich nach 128,8 Kilometer mit Start und Ziel in Tanunda durch. (sid/jW)