Dortmund. Nach der Trennung von Trainer Nuri Şahin wird Mike Tullberg den Fußballbundesligisten Borussia Dortmund am Sonnabend gegen Werder Bremen betreuen. Das gab der BVB am Mittwoch bekannt. Demnach werde der 39jährige »übergangsweise« auf der Bank sitzen. Der Däne ist seit 2020 als U19-Trainer des BVB tätig und coachte zuvor ein Jahr die U23 des Vereins. Şahin war nach dem 1:2 in der Champions League beim FC Bologna und insgesamt vier Niederlagen in Serie freigestellt worden. (sid/jW)