Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump bei einem Auftritt in Albuquerque (31.10.2024)

Raleigh. Donald Trump hat Mexiko für den Fall seiner Wiederwahl mit hohen Strafzöllen gedroht, wenn das Land nicht die »Sicherheit« an der Grenze zu den USA verbessert. Er werde der neuen Präsidentin Claudia Sheinbaum »am ersten Tag oder schon vorher« einen Strafzoll von 25 Prozent »auf alles, was sie in die USA schicken«, ankündigen, sagte Trump im Bundesstaat North Carolina einen Tag vor der Präsidentschaftswahl. Wenn das nicht funktioniere, werde er die Zölle nach und nach auf 50, 75 und 100 Prozent anheben, sagte Trump. Mexiko gehört zu den wichtigsten Handelspartnern der USA. Viele US-Unternehmen haben in den vergangenen Jahrzehnten wegen der deutlich niedrigeren Löhne Produktionsstätten in das südliche Nachbarland verlegt. Unter anderem wird dort ein erheblicher Teil der in den USA verkauften Autos hergestellt. (dpa/jW)