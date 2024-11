»Stolpersteinverlegung und Spaziergang in Berlin-Treptow«. 86 Jahre nach der Reichspogromnacht wird ein Stolperstein für Henriette Jacobson verlegt. Sie lebte bis zu ihrer Deportation am Treptower Park 49. Sonnabend, 9.11., 17 Uhr, Ort: Am Treptower Park 49, Berlin. Spaziergang zu allen Stolpersteinen in Treptow um 16 Uhr ab Moosdorfstraße 7–9, Berlin. Veranstalter: BdA Treptow und Stolpersteininitiative

»Gedenkstunde am jüdischen Mahnmal im Westpark«. Am 23.12.2016 wurde das jüdische Mahnmal am Dortmunder Westpark eingeweiht. Es soll an den von den Nazis geschändeten jüdischen Friedhof erinnern, der sich früher dort befunden hat. Seitdem finden dort am 9. November Mahnkundgebungen statt. Sonnabend, 9.11., 13 Uhr. Ort: Am Westpark, nordöstlicher Eingang an der Langen Straße, Dortmund. Veranstalter: DKP Dortmund

»Krieg ohne Ende? Auf der Suche nach Frieden und Stabilität für den Nahen Osten«. Vortrag mit Buchlesung und Diskussion mit Nahostexperte Michael Lüders. Um die Wurzeln jener furchtbaren Gewalt zu verstehen, müssen wir in die jüngere Vergangenheit zurückgehen – angefangen mit Flucht und Vertreibung der Palästinenser im Zuge der israelischen Staatsgründung 1948. Seither lässt die ungelöste Palästina-Frage die Region nicht zur Ruhe kommen. Dienstag, 12.11., 19 Uhr. Ort: Bürgerzentrum Ehrenfeld, Venloer Str. 429, Köln Veranstalter: Palästinensische Gemeinde Köln, Iranisch-deutscher Frauenverein u. a.