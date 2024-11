Turin. Rekord-Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic wird nicht bei den ATP Finals an den Start gehen. Der 37jährige sagte seine Teilnahme an der am Sonntag in Turin beginnenden Veranstaltung der acht besten Tennisprofis des Jahres wegen einer Verletzung ab. Das schrieb der Serbe am Dienstag bei Instagram. (dpa/jW)