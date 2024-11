Berlin. In Berlin ermittelt der Staatsschutz der Polizei nach einem mutmaßlich antisemitischen Angriff auf einen Fan eines jüdisch-israelischen Fußballklubs in einem Lokal. Wie die Polizei am Montag mitteilte, saß der 50jährige am Sonntag abend mit einem Fanschal in einer Bar in Kreuzberg, als er von einem Mann »in ein Gespräch über den Nahostkonflikt« verwickelt und anschließend beleidigt, ins Gesicht geschlagen und am Bein gezogen wurde. (AFP/jW)