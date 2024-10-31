30. Uluslararası Rosa-Luxemburg-Konferansı Programı 2025 Berlin

Son Savaş – İflas eden emperyalizm ne kadar tehlikeli?

Genel Moderatör: Gina Pietsch (şarkıcı ve oyuncu)

Batı›nın Hegemonya ve Tek Kutupluluğunun Kaybı Afrika ve Ortadoğu Çatışmaları Üzerine

Kwesi Pratt (Gana), Gana Sosyalist Hareketi



Bir Sonraki Büyük Savaşın Hedefi Avrupa

Clare Daly (İrlanda), Siyasetçi, AB Parlamentosu Eski Üyesi



Yapay Zeka Emperyalizmin Çöküşünü Daha Tehlikeli Hale Nasıl Getirir ve Yapay Zeka, Başka Bir Toplumun Yeniden İnşasını Nasıl Kolaylaştırabilir?

Dietmar Dath (Almanya), Yazar, Gazeteci

Sorunlara Çözüm Üzerine: Savaş ve Faşizm

Mehmet Sinan Birdal (Türkiye), Yazar, Gazeteci

Başka Bir Çözüm: Avrupa Barış Düzeni

Peter Mertens (Belçika), PTB-PVDA Başkanı



Yazar, siyasi mahkum Mumia Abu-Jamal‹ın (ABD) mesajı

Jennifer Black (ABD), hareketten aktivist (davet edildi)

Manifestasyon

Dayanışma Dünyası İçin!

Küba›yı ve Dünya Barışını Savunun!

unblock cuba! Yaşasın Uluslararası Dayanışma!

Farklı Avrupa ülkelerinden gelen dayanışma heyetleri ile.



Kültür Paneli

Hannes Zerbe Caz Orkestrası

Hannes Zerbe (Almanya), piyanist, besteci

Ezé Wendtoins (Burkina Faso)

Özel Konuk: Mal Élevé (Almanya)

Eran Torbiner (İsrail) İsrail Solundan Belgeselci ve Film Yapımcısı

Gençlik Paneli

Tüm tekerlekler duruyor?: Güncel emek mücadeleleri ve gençliğin görevleri

ile birlikte: Çeşitli sendika ve gençlik örgütlerinin temsilcileri

Panel Tartışması

Savaşa Hazır mıyız? Bir Daha Asla!

Almanya‹da Silahlanmayı Nasıl Durdururuz?

Katılımcılar:

Petra Erler (Lothar De Maizière hükümetinde eski Devlet Bakanı)

Günter Verheugen (Sozialdemokraten für den Frieden - Barış İçin Sosyal Demokratlar)

Mark Ehlmann (GEW Sendika Sekreteri, Münih, DKP Barış Çalışmaları)

Jan van Aken (Sol Parti die Linke), (davet edildi)

n.n. Rheinmetall temsilcisi (davet edildi)

Moderasyon: Nick Brauns, junge Welt Genel Yayın Yönetmeni

Saat 20:00:

Enternasyonal›i birlikte söyleme

Konferans dilleri: İngilizce, İspanyolca, Türkçe, Almanca (simültane çeviri)

Program sürekli olarak güncellenecektir.