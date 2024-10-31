30. Uluslararası Rosa-Luxemburg-Konferansı Programı 2025 Berlin
Son Savaş – İflas eden emperyalizm ne kadar tehlikeli?
Genel Moderatör: Gina Pietsch (şarkıcı ve oyuncu)
Batı›nın Hegemonya ve Tek Kutupluluğunun Kaybı Afrika ve Ortadoğu Çatışmaları Üzerine
Kwesi Pratt (Gana), Gana Sosyalist Hareketi
Bir Sonraki Büyük Savaşın Hedefi Avrupa
Clare Daly (İrlanda), Siyasetçi, AB Parlamentosu Eski Üyesi
Yapay Zeka Emperyalizmin Çöküşünü Daha Tehlikeli Hale Nasıl Getirir ve Yapay Zeka, Başka Bir Toplumun Yeniden İnşasını Nasıl Kolaylaştırabilir?
Dietmar Dath (Almanya), Yazar, Gazeteci
Sorunlara Çözüm Üzerine: Savaş ve Faşizm
Mehmet Sinan Birdal (Türkiye), Yazar, Gazeteci
Başka Bir Çözüm: Avrupa Barış Düzeni
Peter Mertens (Belçika), PTB-PVDA Başkanı
Yazar, siyasi mahkum Mumia Abu-Jamal‹ın (ABD) mesajı
Jennifer Black (ABD), hareketten aktivist (davet edildi)
Manifestasyon
Dayanışma Dünyası İçin!
Küba›yı ve Dünya Barışını Savunun!
unblock cuba! Yaşasın Uluslararası Dayanışma!
Farklı Avrupa ülkelerinden gelen dayanışma heyetleri ile.
Kültür Paneli
Hannes Zerbe Caz Orkestrası
Hannes Zerbe (Almanya), piyanist, besteci
Ezé Wendtoins (Burkina Faso)
Özel Konuk: Mal Élevé (Almanya)
Eran Torbiner (İsrail) İsrail Solundan Belgeselci ve Film Yapımcısı
Gençlik Paneli
Tüm tekerlekler duruyor?: Güncel emek mücadeleleri ve gençliğin görevleri
ile birlikte: Çeşitli sendika ve gençlik örgütlerinin temsilcileri
Panel Tartışması
Savaşa Hazır mıyız? Bir Daha Asla!
Almanya‹da Silahlanmayı Nasıl Durdururuz?
Katılımcılar:
Petra Erler (Lothar De Maizière hükümetinde eski Devlet Bakanı)
Günter Verheugen (Sozialdemokraten für den Frieden - Barış İçin Sosyal Demokratlar)
Mark Ehlmann (GEW Sendika Sekreteri, Münih, DKP Barış Çalışmaları)
Jan van Aken (Sol Parti die Linke), (davet edildi)
n.n. Rheinmetall temsilcisi (davet edildi)
Moderasyon: Nick Brauns, junge Welt Genel Yayın Yönetmeni
Saat 20:00:
Enternasyonal›i birlikte söyleme
Konferans dilleri: İngilizce, İspanyolca, Türkçe, Almanca (simültane çeviri)
Program sürekli olarak güncellenecektir.
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