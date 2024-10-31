konferansa i̇li̇şki̇n notlar

Yer: 30. Uluslararası Rosa-Luxemburg-Konferansı 11 Ocak 2025 tarihinde yeni yerinde gerçekleştirilecektir: Wilhelm-Studios, Kopenhagener Str. 60-68, 13407 Berlin

Oraya nasıl gidilir

Toplu taşıma

S-Bahn: S1 hattından Wilhelmsruh istasyonuna, yürüyerek yaklaşık 290 m

Metro: U8 hattından Residenzstraße istasyonuna, yürüyerek yaklaşık 900 m

Otobüs bağlantısı: Otobüs güzergahı 327 - Kolpingplatz istasyonu, yaklaşık 650 m yürüme mesafesinde // Otobüs güzergahı 122 - S Wilhelmsruh istasyonu, yaklaşık 140 m yürüme mesafesinde

Uzun mesafe demiryolu

Hauptbahnhof'tan: S-Bahn hattı S3, S5, S7 ile Friedrichstraße istasyonuna, S-Bahn hattı S1 ile Wilhelmsruh istasyonuna aktarma, yürüyerek yaklaşık 290 m

Südkreuz'dan: S-Bahn hattı S2 ile Bornhomer Straße istasyonuna, S-Bahn hattı S85 ile Wilhelmsruh istasyonuna aktarma, yürüyerek yaklaşık 290 m

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Güvenlik tavsiyeleri

Aşağıdaki maddelerin taşınması kesinlikle yasaktır ve tespit edilmesi halinde etkinliğe giriş yasağı ile sonuçlanacaktır: her türlü şişe, biber gazı, her türlü silah ve diğer tehlikeli nesneler (örneğin mermi olarak kullanılmaya uygun) ve BTMG uyarınca uyuşturucu maddeler. Bu tür eşyaların girişte teslim edilmesi mümkün değildir.

Büyük sırt çantaları, valizler ve A4 formatından daha büyük çantalar vestiyerde teslim edilmelidir.

Konferans sonrası önemli tarihler

12 Ocak 2025, Pazar: Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht anısına Frankfurter Tor metro istasyonundan Berlin-Friedrichsfelde'deki Sosyalist Anıt'a kadar bir gösteri.

29 Ocak 2025, Çarşamba: junge Welt 30. Rosa Luxemburg Konferansı hakkında konuşmacıların katkılarıyla bir ek yayınlar.

Konferans broşürü Mart 2025 sonunda yayınlanır. Broşür konferanstaki tüm konuşmaları belgeliyor ve konferans öncesinde yayınlanan tüm makaleleri içeriyor. Broşür tüm tren istasyonlarındaki büfelerden, jungewelt-shop.de ve junge Welt-mağazasından (Torstraße 6, 10119 Berlin) temin edilebilir.

10 Ocak 2026, Cumartesi: 31. Uluslararası Rosa Luxemburg Konferansı Berlin'de