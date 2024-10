Boeing könnte seine Raumfahrt-Sparte abstoßen

Lindsey Wasson/AP/dpa Beim Flugzeugbauer sind rund 33.000 organisierte Beschäftigte seit mehreren Wochen im Streik

Arlington. US-Flugzeugbauer Boeing könnte seine Raumfahrt-Sparte verkaufen. Wie das Wall Street Journal am Freitag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtete, prüft der kriselnde US-Konzern die Veräußerung seines NASA-Geschäfts, einschließlich des problembehafteten Starliner-Raumfahrzeugs und der Aktivitäten zur Unterstützung der Internationalen Raumstation.

Am Mittwoch hatte Boeing einen Quartalsverlust von sechs Milliarden US-Dollar für die Monate Juli bis September bekanntgegeben. Der Konzern hat seit einigen Jahren mit einer Reihe von Probleme zu kämpfen. Nach dem Absturz von zwei Maschinen des Typs 737 Max 2019 und 2020 löste sich bei einer Maschine im Januar 2024 mitten im Flug ein Teil der Kabinenwand. Zwischenzeitlich mussten Flugzeuge der Baureihen wegen eines Flugverbots am Boden bleiben. Wegen Problemen bei der Technik gibt es bei der Auslieferung des Flugzeugtyps 777 seit Jahren Verzögerungen. Boeing-Chef Kelly Ortberg hatte am Mittwoch einen Sanierungsplan für den Flugzeug- und Rüstungskonzern angekündigt. (Reuters/jW)