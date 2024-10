Las Vegas. Die Kansas City Chiefs haben ihre Siegesserie in der National Football League ausgebaut und sind als einziges Team auch nach sieben Partien ungeschlagen. In Las Vegas, wo die Chiefs im Februar den Super Bowl gewonnen hatten, holte die Mannschaft um Quarterback Patrick Mahomes gegen die Raiders ein 27:20. Mahomes kam auf zwei Touchdown-Pässe, musste sich nach einem Fehler aber auf seine Verteidigung verlassen, die die Raiders aus drei Yards nicht bis in die Endzone ließ. (dpa/jW)