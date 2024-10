Ein »Bambi« für Teddy Teclebrhan: Der 41jährige wird bei der Verleihung in der kommenden Woche in der Kategorie Comedy ausgezeichnet, wie der Medienkonzern Hubert Burda Media in München mitteilte. »Vor seinem Humor ist keiner sicher: Tedros ›Teddy‹ Teclebrhan ist ein Meister des entlarvenden Rollenspiels. Wenn der Sohn eritreischer Einwanderer in die Rolle eines Menschen mit Migrationshintergrund schlüpft, spielt er uns ein klischeehaftes Bild vor, das manchem vertraut sein dürfte«, heißt es in der Begründung. Teclebrhan war im Alter von nur sieben Monaten mit seiner Mutter und seinen beiden älteren Brüdern vor dem Unabhängigkeitskrieg im afrikanischen Eritrea geflohen und wuchs dann in Mössingen (Baden-Württemberg) auf. Er spielte in verschiedenen Fernsehproduktionen und Kinofilmen mit, ging mit seinem Comedy-Programm auf Tour und hat seit diesem Jahr auf Prime Video die »Teddy Teclebrhan Show« in der er als Comedian auftritt, singt und tanzt. Der Bambi wird von Hubert Burda Media vergeben und ist einer der größten Medien- und Fernsehpreise in Deutschland. Er wird am 7. November in München verliehen, die Gala wird live aus den Bavaria-Filmstudios auf Prime Video gestreamt. Die Auszeichnung wird in diesem Jahr in voraussichtlich zwölf Kategorien vergeben. (dpa/jW)