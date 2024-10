Frankreich: Barnier will Haushalt durchdrücken

Thibault Camus/AP/dpa Wer gibt da Widerworte? Michel Barnier (Paris, 1.10.2024)

Paris. Der französische Premierminister Michel Barnier will den von ihm vorgelegten »Sparhaushalt« notfalls ohne Abstimmung im Parlament durchdrücken. Das Kabinett habe dem Premier grünes Licht gegeben, einen entsprechenden Sonderparagrafen der Verfassung zu nutzen, falls es in den beiden Parlamentskammern nicht zu einer Einigung über die Budgetplanung für das kommende Jahr kommt, sagte Regierungssprecherin Maud Bregeon. Die am Montag abend gestartete Haushaltsdebatte ist ein Risiko für die Regierung, die ohne eigene Mehrheit im Parlament auch Gefahr läuft, durch ein Misstrauensvotum gestürzt zu werden. Dazu müssten allerdings das linke Lager und der rechte Rassemblement National an einem Strang ziehen.

Der Haushaltsentwurf sieht vor, im kommenden Jahr durch Einsparungen und zusätzliche Einnahmen 60 Milliarden Euro gutzumachen. Zwei Drittel der Milliardensumme sollen durch Ausgabenkürzungen erreicht werden, ein Drittel durch Steuererhöhungen, die auf Unternehmen mit hohem Umsatz sowie Haushalte mit hohem Einkommen abzielen. Zum Rückgriff auf den Sonderparagrafen zum Durchbringen des Haushaltes kam es in Frankreich auch in den vergangenen beiden Jahren. Der undemokratische Schritt ist für die Regierung allerdings problematisch.

Wegen einer »zu hohen« Neuverschuldung betreibt die EU-Kommission ein Defizitverfahren gegen Frankreich. Bis Ende Oktober muss das Land in Brüssel einen Konsolidierungsplan vorlegen. Im laufenden Jahr erwartet Frankreich ein Haushaltsdefizit von 6,1 Prozent. 2025 soll dies auf fünf Prozent gesenkt und 2029 wieder unter den europäischen Grenzwert von drei Prozent gebracht werden.