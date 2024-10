Mannheim. Handballer Juri Knorr verpasst wegen eines Daumenbruchs die beiden EM-Qualifikationsspiele der deutschen Nationalmannschaft Anfang November gegen die Schweiz und die Türkei. Das teilten die Rhein-Neckar Löwen mit, bei denen der 24jährige in der Bundesliga unter Vertrag steht. Knorr hatte sich Anfang Oktober in der Partie gegen den HSV Hamburg am Daumen der linken Hand verletzt. Die Auswahl des Deutschen Handballbundes trifft am 7. November in Mannheim auf die Schweiz. (dpa/jW)