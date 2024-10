Eine mit Klebeband an der Wand befestigte Banane könnte bei einer Kunstauktion in New York nach Angaben des Auktionshauses Sotheby’s bis zu 1,5 Millionen US-Dollar (etwa 1,4 Millionen Euro) einbringen. Das »Comedian« betitelte Werk des italienischen Konzeptkünstlers Maurizio Cattelan solle im November versteigert werden, teilte Sotheby’s mit.

Der für seine häufig skurrilen Skulpturen bekannte Cattelan hatte die Bananeninstallation 2019 auf der Art Basel Miami Beach vorgestellt und einen Preis von 120.000 US-Dollar festgesetzt. Der amerikanische Aktionskünstler David Datuna riss die Banane daraufhin von der Wand und aß sie. Einige Jahre später gab es einen ähnlichen Vorfall in einem Museum in Südkorea, wo ein Kunststudent die Frucht von der Wand nahm, schälte, aß und die Schale dann wieder an die Wand klebte.

Cattelan habe das nicht gestört, hieß es. Nach seinen In­struktionen soll die reife Banane an der Wand ohnehin alle zwei oder drei Tage ersetzt werden. (dpa/jW)