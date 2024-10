Befreiungstheologe GustavoGutiérrez gestorben

Lima. Der peruanische Befreiungstheologe Gustavo Gutiérrez ist tot. Er starb am Dienstag im Alter von 96 Jahren, wie die peruanische Sektion des Dominikaner-Ordens am Mittwoch auf der Plattform Facebook mitteilte. Gutiérrez wurde 1928 in Lima geboren. Nach Studien in Lyon, Löwen, Rom und Paris wurde er als Professor für Theologie und Sozialwissenschaften an die Katholische Universität von Peru in Lima berufen. International bekannt wurde er mit dem 1971 erschienenen Buch »Teología de la Liberación« (Theologie der Befreiung), das der Strömung den Namen gab. Die Befreiungstheologie verstand sich als »Stimme der Armen« und kämpfte gegen Ausbeutung und Entrechtung. Wegen ihrer vermeintlichen Nähe zum Marxismus wurde sie vom Vatikan hart bekämpft. (dpa/jW)