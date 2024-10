Abu Dhabi. Der lange verletzte brasilianische Fußballstar Neymar hat nach mehr als einem Jahr sein Comeback gefeiert. Der 32jährige wurde beim 5:4-Sieg seines Klubs Al-Hilal in der asiatischen Champions League bei Al-Ain FC in der 77. Minute eingewechselt. Neymar hatte sich am 18. Oktober vergangenen Jahres beim 0:2 im WM-Qualifikationsspiel der brasilianischen Nationalelf in Uruguay einen Kreuzband- sowie Meniskusriss im linken Knie zugezogen. (dpa/jW)