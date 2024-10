Am Donnerstag nachmittag haben Dutzende palästinasolidarische Studierende und Aktivisten versucht, die Freie Universität Berlin zu besetzen und sich dort zu verbarrikadieren. Sie drohten, technische Einrichtungen zu beschädigen, falls die Polizei in das Gebäude eindringen würde. Die Besetzer forderten unter anderem ein Ende der engen Zusammenarbeit zwischen der Universität und dem israelischen Staat. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an und ging trotz der Drohung hart gegen die Aktivisten vor. Mehrere Besetzer wurden festgenommen. (jW)