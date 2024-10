Hintergrund: Risiken und Widerstand

Knapp 30 Jahre ist es her, dass auf Basis des UN-Seerechtsübereinkommens (UNCLOS) von 1982 die International Seabed Authority (ISA) mit Sitz in Kingston gegründet wurde. Die Organisation hat derzeit 167 Mitgliedstaaten; hinzu kommt die EU als supranationales Mitglied. Einige große Staaten wie die USA, die Türkei oder Iran gehören nicht dazu. Auf der jüngsten Jahrestagung, die am 3. August endete, konnten sich die Mitglieder wie in den Vorjahren wiederum weder auf eine Freigabe noch auf ein Moratorium einigen. Damit hängt das Thema weiter in der Schwebe. Allerdings werteten es Umweltschützer als Fortschritt, dass die brasilianische Ozeanographin Leticia Reis de Carvalho 2025 als neue Generalsekretärin übernehmen wird, die Leitung damit anstelle des als industriefreundlich geltenden bisherigen Chefs Michael W. Lodge an eine Frau übergeht, von der die Hoffnung besteht, sie sei eine Beschützerin der Ozeane. Überdies nimmt die Zahl jener Länder zu, die sich deutlich gegen eine Freigabe für den Tiefseebergbau wenden. Inzwischen sind es 32.

Die Deep Sea Conservation Coalition (DSCC), vor 20 Jahren gegründet, vereint allein rund 130 Nichtregierungsorganisationen, Initiativgruppen und kritische Institutionen, die sich dem Schutz der einzigartigen Ökosysteme in der Tiefsee verschrieben haben. Aus der Bundesrepublik ist es vor allem die Deutsche Stiftung Meeresschutz (DSM), die sich in Verbindung mit der DSCC und dem Bündnis Seas at Risk (SAR) klar gegen einen Start des Tiefseebergbaus ausspricht. Im Hauptfokus der in den Startlöchern stehenden Firmen befindet sich zweifellos die Clarion-Clipperton-Zone (CCZ). In der zentralpazifischen Bruchzone der Erdkruste, die sich über 7.000 Kilometer Länge mit einer Tiefe bis 6.000 Meter erstreckt, hat die ISA 19 Erkundungslizenzen erteilt. Das Vorkommen der begehrten Manganknollen ist dort besonders hoch.

(tb)