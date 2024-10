SOPA Images/IMAGO Am Tag der Armee war Südkoreas Präsident um martialische Worte nicht verlegen (Seongnam, 1.10.2024)

Seit zwei Wochen liefern sich die beiden koreanischen Staaten ein scharfes Wortgefecht. Den Anfang machte Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol, als er bei einer Militärparade zum Tag der Armee am 1. Oktober Nordkoreas Führung mit der Vernichtung drohte, sollte sie auch nur versuchen, Atomwaffen einzusetzen. Es gab dem ganzen noch einen bitteren Beigeschmack, dass Südkorea an diesem Tag den Einmarsch südkoreanischer Truppen in den Norden am 1. Oktober 1950 feierte. Noch unter der ersten südkoreanischen Diktatur von Rhee Syngman hatte man sich für diesen Gedenktag entschieden, seit 1990 war er aber kein öffentlicher Feiertag mehr. Das wurde flugs diesen September rückgängig gemacht. Als I-Tüpfelchen der Drohung kam hinzu, dass Seoul dann auch noch vergangenen Dienstag und noch einmal am Donnerstag bunkerbrechende »Taurus«-Raketen testete. Diese werden von Kampfjets abgefeuert und können innerhalb von 15 Minuten jeden Punkt in der Demokratischen Volksrepublik Korea (DVRK) erreichen, einschließlich der Kommandobunker. Dass man es nicht bei der Drohung am 8. Oktober beließ und auch noch am Gründungstag der Arbeiterpartei nachlegte, unterstrich, wie sehr man persönlich werden wollte.

Antwort mit Häme

DVRK-Staatsoberhaupt Kim Jong Un kommentierte die Rede direkt am 2. Oktober bei der Inspektion einer Spezialeinheit. Yoon könne nicht ganz bei Verstand sein, wenn er einem Nuklearstaat mit Vernichtung drohe. Schließlich sei man bei einem Angriff bereit, mit aller Kraft zurückzuschlagen und auch die Atomwaffen gegen den Süden einzusetzen. Das würde dann auch Südkoreas Hauptstadt, wenn nicht das ganze Land in Schutt und Asche legen. Kim unterstrich aber noch einmal, dass man nie zuerst angreifen werde und Yoons Rede klar zeige, wer die Spannungen in der Region anheize. Zwei Tage später legte seine Schwester Kim Yo Jong, Vizedirektorin der Informationsabteilung des Zentralkomitees der Arbeiterpartei und Sprecherin für die US- und Südkorea-Politik, noch einmal mit einiger Häme nach. An der Militärparade hatte auch der Atombomber B-1B der USA teilgenommen, was doch den Eindruck erwecke, Südkorea sei immer noch eine Kolonie. Selbst wenn Seoul an die neue übergroße »Monsterrakete« »Hyonmu-5« einen Acht-Tonnen-Sprengkopf montiere, verwandele die sich nicht in eine Atomrakete. Medienberichte, dass das Transportfahrzeug auch seitlich manövrierfähig sei, verspottete sie, indem sie von einer Parkhilfe redete.

Kim Jong Un bezog sich auf Yoons Rede noch einmal, als er Anfang vergangener Woche zum 60. Jubiläum der Universität für Nationale Verteidigung in Pjöngjang, die man vor einigen Jahren nach ihm benannt hatte, eine Ansprache hielt. Südkorea habe klar gezeigt, wie widersprüchlich es sei, das Atomprogramm der DVRK zu verdammen, aber selbst seit Jahrzehnten erstmals wieder nukleare Bomber und U-Boote aus den USA ins Land gelassen zu haben. Kim kritisierte auch einen Appell der Vereinten Nationen an den Norden, sich rhetorisch zu mäßigen. Schließlich werde sein Land von der größten Nuklearmacht der Welt bedroht, und ihre Marionetten im Süden würden mit deren Atomwaffen Spielchen treiben. Deswegen könne er nicht anders, als auszuformulieren, wie gefährlich die Lage und ein möglicher Kriegsausbruch sei. Kim betonte noch einmal, dass man am liebsten gar nichts mehr mit dem Süden zu tun haben wolle. In der Vergangenheit habe man zwar von der Befreiung des Südens oder einer Wiedervereinigung mit militärischen Mitteln geredet, aber das sei nun endgültig vorbei.

Streit um Grenze

All das erschien als Auftakt für die schon im September angekündigte Parlamentssitzung vergangenen Montag und Dienstag, bei der auch das Ziel der Wiedervereinigung aus der Verfassung gestrichen werden sollte. Laut den Medien des Landes wurde in der Tat die Verfassung geändert, von den bereits im Januar von Kim Jong Un höchstpersönlich vorgeschlagenen Änderungen war aber bisher nichts zu lesen. Er hatte auch gefordert, die Grenze zu Südkorea explizit in die Verfassung zu schreiben, denn bisher wurde die nirgendwo erwähnt. Südkorea besteht darauf, dass die von den USA gezogene »Northern Limit Line« an der Westküste der Halbinsel als offizielle Seegrenze gilt. Nordkorea hat dies aber nie anerkannt und eine auf internationalen Regeln beruhende Linie vorgeschlagen, die Südkorea auch Zugang zu in den Gewässern der DVRK liegenden Inseln ermöglichen würde. 2004 hatten Pjöngjang und Seoul das Seegebiet zu einer »Friedenszone« deklariert. Im Süden befürchtete man nun militärische Manöver und Artilleriebeschuss auf von Seoul beanspruchtes Gebiet, zumal Kim Jong Un Tage zuvor bei einer Übung in der Gegend zugegen war und Kim Yo Jong kurz danach dem Test einer Rakete mit nur 67 Kilometer Reichweite beiwohnte. Keine der Befürchtungen hat sich bisher bewahrheitet.

Statt dessen folgte am Mittwoch die nicht überraschende Stellungnahme der nordkoreanischen Armee, man werde Bauarbeiten im Grenzbereich durchführen, um alle Verkehrswege in den Süden zu kappen. Man wollte mit der Erklärung sichergehen, dass die lautstarken Dynamitexplosionen nicht als Artillerieangriff missverstanden werden. In der Vergangenheit hatte Pjöngjang auch bei Raketentestflügen in internationale Gewässer entsprechende Stellungnahmen abgegeben, um eine Zunahme der Spannungen zu vermeiden. Beim Jubiläum der Arbeiterpartei am nächsten Tag schwieg Kim Jong Un sich dann entsprechend aus zum Süden. Denn, wie er betonte, für ihn sei mit ihm jetzt wirklich Schluss. Ob Seoul sich daran hält, ist fraglich.