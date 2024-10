Ein internationales Forscherteam hat in der Stadt Assiut in Ägypten das Grab einer altägyptischen Priesterin entdeckt. Die Grabkammer der Priesterin mit dem Namen Idy befand sich in einem rund 14 Meter tiefen Schacht innerhalb des Grabes ihres Vaters, Djefai-Hapi I., das aus der Zeit um 1880 vor unserer Zeit stammt, wie die Freie Universität (FU) in Berlin mitteilte. Das Archäologenteam wird vom FU-Professor Jochem Kahl geleitet. Die Grabstätte wurde nach 20 Jahren Feldarbeit freigelegt und ist laut FU ein bedeutender Fund für die Archäologie.(dpa/jW)