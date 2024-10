(c) Die Seenotretter - DGzRS/dpa

In der Mecklenburger Bucht vor Heiligendamm ist am Freitag ein Küstentankschiff in Brand geraten. An Land und auf der Ostsee begann daraufhin ein Großeinsatz von Rettungs- und Einsatzkräften. Seenotretter brachten die sieben Besatzungsmitglieder an Land in Sicherheit. Die 73 Meter lange »Annika« hat etwa 640 Tonnen Öl geladen. Das Feuer war am Vormittag ausgebrochen. Schwarzer Rauch drang aus dem Bereich des Hecks mit Maschinenraum und Brücke. Die Rauchsäule des brennenden Schiffes ist den Seenotrettern zufolge bis an die Küste sichtbar gewesen.(dpa/jW)