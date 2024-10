»Keine Jugendlichen in die Bundeswehr!« Mahnwache. Am 10. Oktober findet der »Karrieretag Bonn« statt. Zu den Ausstellern gehört die Bundeswehr. Deren Karriereplaner werben vor allem bei Jugendlichen für den Dienst in der Armee. Das Vordringen der Bundeswehr in die Schulen und den öffentlichen Raum wird nicht unwidersprochen hingenommen. Donnerstag, 10.10., 14–16 Uhr. Ort: Basketsring 1, Bonn. Veranstalter: Friedensforum Bonn

»Portugiesischer Abend«. Feier. Die Nelkenrevolution am 25. April 1974 war eine Erhebung des portugiesischen Volkes gegen die faschistische Diktatur. 50 Jahre sind vergangen, und das Regime des Neoliberalismus hat auch in Portugal die Oberhand gewonnen. Michael Kegler spricht darüber, und der portugiesische Koch Dani trägt kulinarisch bei. Sonnabend, 12.10., 17 Uhr. Ort und Veranstalter: Clara-Zetkin-Haus, Gorch-Fock-Str. 26, Stuttgart-Sillenbuch

»Friedensstaat DDR«. Podiumsdiskussion zum 75. Jahrestag der Gründung der DDR. In der DDR gab’s ja nüscht: keine Kriegshetze, keine »Verteidigung« imperialistischer Interessen am Hindukusch, keine als »Brunnenbauen« verkauften Kriegseinsätze, keine neokoloniale Ausplünderung anderer Länder. Es diskutieren Hans Bauer, ehemaliger stellvertretender Generalstaatsanwalt der DDR, Gerald Böhm von ISOR, Oberst a. D. Friedemann Munkelt und Max Rodermund von der Internationalen Forschungsstelle DDR. Sonntag, 13.10., 10 Uhr. Ort: Bürgerverein Messemagistrale, Straße des 10. Oktober 10a, Leipzig. Veranstalter: SDAJ, DKP und KO