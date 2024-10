Die Autobiographie der 2023 im Alter von nur 54 Jahren gestorbenen Elvis-Tochter Lisa Marie Presley ist posthum veröffentlicht worden. Ihre Tochter, die Schauspielerin Riley Keough, habe die Memoiren »From Here to the Great Unknown – Von hier ins Ungewisse. Erinnerungen« mit Hilfe von Tonbandaufnahmen ihrer Mutter fertiggestellt, teilte der Penguin-Verlag mit. Das Buch handelt von Presleys Aufwachsen mit ihrem berühmten Vater in Graceland, vom Leben nach dessen Tod mit ihrer Mutter Priscilla Presley in Los Angeles und von ihrer Ehe mit Michael Jackson. Lisa Marie Presley, das einzige Kind von Elvis Presley, war im Januar 2023 mit nur 54 Jahren an den Folgen einer gewichtsreduzierenden Operation gestorben. Sie war neun Jahre alt, als ihr Vater 1977 im Alter von 42 Jahren starb. Sie verfolgte selbst eine Gesangskarriere und brachte drei Studioalben heraus. (dpa/jW)