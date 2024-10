Myanmar nimmt wieder anASEAN-Gipfel teil

Vientiane. Myanmar wird in dieser Woche zum ersten Mal seit drei Jahren an einem Treffen des südostasiatischen Staatenbunds ASEAN teilnehmen. Myanmars Militärregierung habe einen Vertreter des Außenministeriums zum Gipfel nach Laos geschickt, wie eine an dem Treffen beteiligte diplomatische Quelle am Dienstag gegenüber AFP sagte. Der Konflikt in Myanmar werde ganz oben auf der Tagesordnung stehen, wenn die Staats- und Regierungschefs der ASEAN-Länder ab diesem Mittwoch in Vientiane zusammenkommen. Die Quelle habe die Teilnahme als Akzeptanz eines ASEAN-Friedensplans für Myanmar gewertet. (AFP/jW)