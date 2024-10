Iran feuert Raketen auf Ziele in Israel

AP Photo/Majdi Mohammed Raketen über der Stadt Nablus im Westjordanland am Abend

Tel Aviv. Der Iran hat einen Tag nach dem Vordringen israelischer Truppen auf libanesisches Territorium einen Raketenangriff auf Israel gestartet. Die iranischen Revolutionsgarden feuerten nach eigenen Angaben Dutzende Raketen auf Israel ab. Der Angriff sei eine Vergeltung für die tödlichen israelischen Angriffe auf Hamas-Auslandschef Ismail Hanija, Hisbollah-Generalsekretär Hassan Nasrallah sowie einen iranischen General, hieß es im Staatsfernsehen.

In Tel Aviv waren am Abend starke Explosionen zu hören. Die Raketen wurden nach iranischer Darstellung auf wichtige militärische Ziele abgefeuert. Angedroht wurden »vernichtende und zerstörerische Angriffe«, sollte Israel nun seinerseits den Iran angreifen. Nach den Worten eines hochrangigen Vertreters des Iran hat das Oberhaupt des Landes, Ayatollah Ali Khamenei, den Befehl für den Raketenbeschuss auf Israel gegeben. Man sei zu jedem Vergeltungsschlag bereit, sagte er Reuters. Khamenei sei an einem sicheren Ort untergebracht.

Am Abend gab die israelische Armee vorläufig Entwarnung. »Im Moment« gebe es keine Gefahr mehr. Die Menschen könnten die Schutzräume wieder verlassen. Am Nachmittag hatte die US-Regierung vor einem »unmittelbar bevorstehenden« Raketenangriff gewarnt. Ein solcher direkter Angriff werde schwerwiegende Folgen für den Iran haben, hieß es in einer Mitteilung. Nach der Warnung vor dem Raketenangriff hatten die israelischen Behörden die Menschen im Großraum Tel Aviv angewiesen, in der Nähe von Schutzräumen zu bleiben.

Israelische Vertreter drohten dem Iran umgehend mit einem Gegenschlag. »Wie wir der internationalen Gemeinschaft bereits zuvor klargemacht haben, muss jeder Feind, der Israel angreift, mit einer harten Reaktion rechnen«, teilte der israelische UN-Botschafter Danny Danon auf der Plattform X mit. Teheran bezeichnete den Raketenangriff auf Israel als angemessene Reaktion. »Irans legale, rationale und legitime Reaktion auf die Terroranschläge des zionistischen Regimes – die Angriffe auf iranische Staatsbürger und Interessen sowie die Verletzung der nationalen Souveränität der Islamischen Republik Iran – wurde ordnungsgemäß durchgeführt«, teilte die iranische UN-Vertretung in New York mit. Sollte Israel es wagen, darauf zu reagieren, »wird eine vernichtende Reaktion folgen«.

Das israelische Militärradio sprach am Abend von fast 200 auf Israel abgefeuerten Raketen. Schon im April hatten Irans Revolutionsgarden zum ersten Mal in der Geschichte der Islamischen Republik einen direkten Angriff auf Ziele in Israel ausgeführt. Dabei wurden mehr als 300 Drohnen, Raketen und Marschflugkörper eingesetzt. Die Geschosse wurden abgewehrt. Der Iran reagierte damit auf einen israelischen Angriff in Syrien, bei dem mehrere iranische Offiziere getötet worden waren. (dpa/AFP/Reuters/jW)