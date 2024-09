28 Tote bei Verkehrsunfall in Äthiopien

Michael Kappeler/dpa Die äthiopische Hauptstadt Addis Abeba (4.5.2023)

Addis Abeba. Bei einem Busunglück im Süden Äthiopiens sind mindestens 28 Menschen ums Leben gekommen. 19 weitere Personen wurden bei dem Vorfall in der Region Woylaytta schwer verletzt, wie lokale Behörden am Mittwoch auf der Onlineplattform Facebook mitteilten. Der Bus stürzte demnach in einen Fluss, nachdem er eine Ausfahrt genommen hatte. Weitere Details wurden nicht bekannt. Die Suche nach möglichen weiteren Opfern dauere an, hieß es. Von den Behörden online veröffentlichte Fotos zeigten den Bus in einem Fluss liegend, nachdem er offenbar einen langen steilen Abhang hinuntergerutscht war. Zudem war zu sehen, dass das schwer beschädigte Dach heruntergerissen worden war. (AFP/jW)