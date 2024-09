New York. Die Klub-WM 2025 in den USA wird in zwölf Stadien ausgetragen. Das gab FIFA-Präsident Gianni Infantino im Rahmen des Global Citizen Festivals im New Yorker Central Park bekannt. Das neue XXL-Format der Klub-WM findet vom 15. Juni bis 13. Juli 2025 statt. Das Finale wird vor den Toren New Yorks in New Jersey über die Bühne gehen. Weitere Austragungsorte im kommenden Sommer sind Atlanta, Charlotte, Cincinnati, Los Angeles, Miami, Nashville, Phila­delphia, Seattle, Washington D. C. und Orlando, wo gleich zwei Stadien ausgewählt wurden. 32 Teams treten 2025 bei der Klub-WM an, gespielt wird in acht Vierergruppen. Die Auslosung findet im Dezember statt. Das Turnier wird als wichtiger Test im Vorfeld der Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko angesehen. Der Wettbewerb stößt aber auch auf Widerstand. Gegner der Klub-WM sagen, dass das Event den ohnehin schon überfüllten Spielplan noch weiter verdichtet. (sid/jW)