ISW-Report

Im aktuellen Heft der Schriftenreihe des Münchner Instituts für sozial-ökologische Wirtschaftsforschung untersucht Detlef Bimboes die Entwicklungen in der »naturfernen« Forst- und Holzwirtschaft in Deutschland – mit einem Exkurs zum »Hunger nach Ausbeutung der Waldschätze im nahen Osteuropa nach 1990«. Er legt dar, wem die Wälder gehören, welche Interessen in der Holzwirtschaft und in der holzverarbeitenden Industrie dominieren und beschäftigt sich zudem mit »Personalabbau und Arbeitsstress in der Forstwirtschaft«. Ein eigenes Kapitel ist dem Thema Holzverbrennung und dem wachsenden Handel mit Holzbrennstoffen in Europa und weltweit gewidmet. Skizziert werden abschließend Möglichkeiten einer »naturnahen« Forstwirtschaft. (jW)

ISW-Report, Nr. 138/139, 72 Seiten, 5 Euro, Bezug: Institut für sozial-ökologische Wirtschaftsforschung e. V., Johann-von-Werth-Str. 3, 80639 München, E-Mail: isw_muenchen@t-online.de

Big Business Crime

Die Zeitschrift Big Business Crime hat 2018 ihre eigenständige Druckausgabe eingestellt und erscheint seit 2019 online sowie als Beilage der Zeitschrift Stichwort Bayer. In der aktuellen Ausgabe beschäftigt sich Joachim Maiworm unter der Überschrift »Projekt für einen entfesselten Kapitalismus« mit der Planstadt Neom, die im Nordwesten Saudi-Arabiens in einer Sonderzone von der Größe Belgiens entstehen soll. Hier gelten nicht die Gesetze des Landes, sondern die Gesetze, die die Investoren und Aktionäre sich selber geben. (jW)

Big Business Crime, Nr. 4/2024, 8 Seiten, Bezug: Als Beilage in der Zeitschrift Stichwort Bayer oder PDF-Download unter www.big.businesscrime.de, E-Mail: big-redaktion@businesscrime.de

International

In der aktuellen Ausgabe der außenpolitischen Zeitschrift aus Wien beschäftigt sich Leo Gabriel mit der Lage in Venezuela. Wendelin Ettmayer schreibt über »Strategien für eine amerikanische Vorherrschaft«. Auf die Geschichte des Verhältnisses von Iran und Aserbaidschan blickt Jan Ritter. Fritz Edinger liefert einen Überblick zu den außenpolitischen Positionen der österreichischen Parteien. Günter Spreitzhofer schreibt über Somalia »zwischen Dürre und Flut«. (jW)

International. Die Zeitschrift für internationale Politik, Nr. 4/2024, 70 Seiten, 7,50 Euro, Bezug: Arbeitsgemeinschaft Internationale Publizistik, Quellenstr. 2C, A-1100 Wien, E-Mail: office@international.or.at