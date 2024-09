1864, 28. September – 1. November: In London wird die Internationale Arbeiterassoziation, später bekannt unter dem Namen I. Internationale, gegründet. Die 2.000 Mitglieder der Gründungsversammlung stimmen für ein zentrales Komitee aus Arbeitern verschiedener Länder mit Sitz in der britischen Hauptstadt, das von Subkomitees in anderen europäischen Hauptstädten unterstützt werden soll.

1939, 27. September: Auf Befehl Heinrich Himmlers werden die Sicherheitspolizei und der Sicherheitsdienst der SS zum Reichssicherheitshauptamt (RSHA) zusammengeführt. Chef der nunmehr alle Polizei- und Sicherheitsorgane von Staat und Partei zusammenfassenden Behörde wird Reinhard Heydrich. Aufgabe des RSHA ist die Umsetzung der Terrorherrschaft der Nazis innerhalb Deutschlands. Die Behörde koordiniert auch den Verfolgungs- und Ausrottungsapparat in den von der Wehrmacht besetzten Gebieten.

1944, 29. September – 1. Oktober: Im italienischen Marzabotto im Apennin ermorden Angehörige der 16. SS-Panzergrenadierdivision »Reichsführer SS« im Rahmen einer »Vergeltungsaktion« 770 Bewohnerinnen und Bewohner. Das Massaker reiht sich ein in eine Kette weiterer Kriegsverbrechen deutscher Soldaten in Italien, bei denen bis zum 2. Mai 1945 fast zehntausend Zivilisten und mehr als 40.000 Partisanen ermordet werden.

1949, 27. September: Während einer Betriebsfeier der Polizei in Bremerhaven provoziert eine vierzigköpfige Gruppe von Polizisten den demokratisch gesinnten Polizeidirektor mit »Heil Hitler«-Rufen und dem Absingen faschistischer Lieder. Später fahren die Polizisten auf einem Lastwagen unter Absingen des Horst-Wessel-Liedes durch die Stadt.