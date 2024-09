London. Eine unabhängige Kommission hat am Montag in London mit der Anhörung zu den Vorwürfen gegen den englischen Fußballmeister Manchester City begonnen. Das berichteten britische Medien übereinstimmend. Die Premier League ermittelt wegen mutmaßlicher finanzieller Verstöße in 115 Fällen gegen den Klub von Trainer Pep Guardiola. (dpa/jW)