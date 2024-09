US-Rapper Sean »Diddy« Combs, dem sexualisierte Gewalt vorgeworfen wird, ist festgenommen worden. Die Festnahme sei am Montag abend (Ortszeit) in New York erfolgt, teilte die Bundesanwaltschaft mit. Gegen Combs (»Bad Boy for Life«) liegen seit dem vorigen Jahr mehrere Zivilklagen wegen Vergewaltigung und sexualisierter Gewalt vor. Im März sorgten Razzien in Los Angeles und in Miami für Schlagzeilen. Im Mai veröffentlichte CNN ein Video, in dem angeblich zu sehen war, wie Combs 2016 seine damalige Freundin Cassie Ventura in einem Hotel angreift. Der 54jährige Rapper hatte daraufhin öffentlich um Entschuldigung gebeten. Die Sängerin hatte dem Musiker 2023 in einer Zivilklage unter anderem sexualisierte Gewalt, Vergewaltigung, Einschüchterung und körperliche Gewalt während ihrer langjährigen Beziehung vorgeworfen. Es kam nicht zu einem Prozess, sondern zu einem Vergleich. (dpa/jW)