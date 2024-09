Julian Stratenschulte/dpa Produktion im VW-Stammwerk in Wolfsburg: Die Beschäftigungssicherung beim Konzern ist passé

Dieses Jahr könnte in die europäische Wirtschaftsgeschichte eingehen. Trotz schon seit einiger Zeit zu verzeichnender Symptome ist 2024 nicht nur der Standort BRD im Niedergang begriffen, sondern auch die als Herzstück der deutschen Industrie geltende Automobilbranche. Umsätze gehen zurück, die Profite sind mager oder bleiben aus. Hersteller klagen zunehmend lauter und kündigen Jobabbau, Verlagerung ins Ausland oder gar Werkschließungen an. Statt die Sektkorken knallen zu lassen, greift man in Wolfsburg, München oder Stuttgart zum Rotstift. Und Experten tun so, als müssten sie rätseln, weshalb das alles geschieht. Dabei lief es doch jahrzehntelang super.

Die Bundesrepublik gilt schlechthin als Autoland. Seit Carl Benz 1885 mit dem »Benz-Patent-Motorwagen Nummer 1« das erste von einem Verbrennungsmotor getriebene Personenfahrzeug vorstellte, hat diese Erfindung nach und nach zu einem weltweiten Boom geführt. Mit der Einführung der Fließbandfertigung durch den US-Unternehmer Henry Ford 1914 entwickelte sich eine Industriebranche, die der individuellen Mobilität einen revolutionären Schub gab und für den Gütertransport die Lücke zwischen Warenproduzenten und der bereits im Ausbau befindlichen Eisenbahnen schließen konnte.

Vor allem in den Jahren nach 1945 entwickelte sich die Autofertigung in Westdeutschland rasant und wurde zur Schlüsselbranche. Auch heute noch beschäftigt sie mehr als eine Dreiviertelmillion Facharbeiter, Techniker und Ingenieure. Zugleich trug und trägt der Automobilbau zu einem erheblichen Teil dazu bei, dass die Bundesrepublik eine führende Exportnation wurde und zwischenzeitlich sowohl die USA als auch die aufstrebende Wirtschaftsmacht China hinter sich lassen konnte. Laut Statistischem Bundesamt stand die Branche auch 2023 für 17 Prozent der Warenausfuhren gemessen am ­Umsatz.

Aushängeschild dieser Entwicklung waren immer auch die im Wechsel alle zwei Jahre stattfindenden Internationalen Automobilausstellungen (IAA). Am heutigen Dienstag startet in Hannover die IAA Transportation. Auf dieser Messe für Nutzfahrzeuge werden die gleichen Sorgen vorherrschen wie jene, die 2025 wieder auf der IAA Mobility für Pkw in München zu hören sein dürften.

Diese lassen sich in drei Kernpunkten zusammenfassen: Die von der Politik administrierte Transformation vom Verbrennungsmotor zu alternativen Antrieben wie Elektroenergie oder Wasserstoff (Brennstoffzelle) ist dabei, grandios zu scheitern. Zwischen Anspruch und Wirklichkeit klafft eine immense Lücke. Zwar haben E-Fahrzeuge vor allem dank des US-Herstellers Tesla und chinesischer Ingenieure einen beachtlichen technologischen Standard erreicht. Doch gab und gibt es zuwenig Stromtankstellen. Zudem sind die Fahrzeuge – außer im Hochpreisbereich für Wohlhabende – kaum markttauglich. Resultat: Immer mehr davon werden auf Halde produziert, nachdem die staatliche Förderung abrupt beendet worden ist. Die teure Umstellung der Hersteller auf E-Antrieb (und sogar eigene Batteriefertigung) droht zum existenzbedrohenden Verlustgeschäft zu werden.

Als Sahnehäubchen gab die deutsche Politprominenz zudem noch einen drauf: Nahezu gleichzeitig ließ sie die letzten Atomkraftwerke – sie galten nach internationalen Standards als modern und sicher – abschalten. Die Sprengung der Kühltürme war zwar ein Fest für Kernkraftgegner – die durchaus vorhandenen Risiken dieser Technologie sollen hier auch nicht kleingeredet werden. Allerdings bleibt es weiterhin ein Rätsel, weshalb zeitgleich auch immer mehr Kohlekraftwerke geschlossen wurden, statt einen längeren Übergangszeitraum einzuplanen.

Den letztlich entscheidenden Schritt Richtung Abschwung machte die Politik mit der uneingeschränkten Parteinahme für das Kiewer Regime nach Beginn des Ukraine-Kriegs Anfang 2022. Dieser Wirtschaftskrieg gegen den wichtigsten Rohstofflieferanten war Gift für die deutsche Ökonomie. Der Strompreis sprang rapide nach oben und liegt auch gegenwärtig noch deutlich über den Werten der Konkurrenz aus USA, Frankreich oder gar China. Eine preisgünstige und sichere Stromversorgung eines Standortes gilt als Kernkriterium für das Interesse von Investoren und die Profitabilität der Warenproduzenten und Dienstleister. Da hilft der Verweis auf »das Klima« wegen der weltweiten Konkurrenzsituation wenig.