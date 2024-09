USA verhängen Sanktionen gegen Maduro-Vertraute

Matias Delacroix/AP/dpa Nicolás Maduro (M) in Caracas (9.8.2024)

Washington. Die USA verhängen Sanktionen gegen mehrere enge Vertraute des venezolanischen Staatschefs Nicolás Maduro. Die Regierung von US-Präsident Joseph Biden wirft ihnen vor, bei der Präsidentschaftswahl im Juli einen transparenten Wahlprozess und die Veröffentlichung korrekter Wahlergebnisse behindert zu haben. Bei den 16 Personen handelt es sich unter anderem um führende Vertreter des nationalen Wahlrats, des Obersten Gerichtshofs und der Nationalversammlung.

»Anstatt den an der Wahlurne zum Ausdruck gebrachten Willen des venezolanischen Volkes zu respektieren, haben Maduro und seine Vertreter fälschlicherweise den Sieg für sich beansprucht«, behauptet das US-Außenministerium in einer Mitteilung vom Donnerstag. Zugleich hätten sie versucht, die Opposition zu unterdrücken, einzuschüchtern und sich mit Gewalt an der Macht zu halten.

Als Folge der neuen Sanktionen werden mögliche Vermögenswerte der Betroffenen in den USA gesperrt. US-Bürgern oder Menschen, die sich in den Vereinigten Staaten befinden, sind Geschäfte mit den sanktionierten Firmen und Personen untersagt. Auch internationale Geschäfte werden durch die Sanktionen für Betroffene meist deutlich schwieriger. Das US-Außenministerium verhängte zusätzlich Reisebeschränkungen. (dpa/jW)