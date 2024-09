Brüssel. Der deutsche Dreispringer Max Heß hat seine starke Spätform bestätigt und am zweiten Wettkampftag des Diamond-League-Finals in Brüssel den zweiten Platz belegt. Der Europameister von 2016 schaffte in seinem besten Versuch 17,20 Meter und musste sich nur Tokio-Olympiasieger Pedro Pichardo aus Portugal (17,33 Meter) geschlagen geben. (dpa/jW)