Unter den Einsenderinnen und Einsendern des richtigen Lö­sungs­worts bis kommenden Mittwoch an junge Welt, ­Torstr. 6, 10119 Berlin, per E- Mail an ­­­­­redaktion@jungewelt.de oder jungewelt.de/­wochen­endraetsel ­verlosen wir zweimal die CD: »Alles vor dem Aber« von Roger Stein, erschienen beim Label Sturm und Klang.

Das Buch: »Eine Verstoßene geht ihren Weg« von Leila Abouzeid, ­haben gewonnen: Michael Thieme aus Frankfurt am Main und und Dorit Bieber aus ­Löbichau.