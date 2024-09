Dita Alangkara/AP/dpa-Bildfunk Gedenkbriefmarken für den Papstbesuch in Indonesien sind schon gedruckt (Jakarta, 2.9.2024)

Rom. Papst Franziskus hat die bislang längste Auslandsreise seiner Amtszeit begonnen. Das 87 Jahre alte Oberhaupt der katholischen Kirche will in den nächsten zwölf Tagen vier Länder in Südostasien und Ozeanien besuchen. Zum Auftakt wird er in Indonesien erwartet – mit mehr als 240 Millionen Muslimen das bevölkerungsreichste muslimische Land der Welt. Weitere Stationen sind Papua-Neuguinea, Timor-Leste und Singapur.

Franziskus flog am Montag nachmittag mit einer Sondermaschine der italienischen Fluggesellschaft Ita vom römischen Flughafen Fiumicino in Richtung Indonesien ab. Der Flug dauert mehr als 13 Stunden. In der indonesischen Hauptstadt Jakarta wird er dann vormittags um 11.30 Uhr Ortszeit erwartet.

Auf der Reise soll es insbesondere um das friedliche Zusammenleben zwischen den verschiedenen Religionen gehen. Nur in Timor-Leste, der dritten Station, ist die Bevölkerung mehrheitlich katholischen Glaubens. Aus Rücksicht auf das Alter und den Gesundheitszustand von Franziskus, der inzwischen oft im Rollstuhl sitzt, gibt es immer wieder längere Ruhepausen. Die letzte größere Auslandsreise des Pontifex liegt ein Jahr zurück. Damals besuchte er die Mongolei.

Alles in allem wird der seit elf Jahren amtierende Papst auf seiner 45. Auslandsreise mehr als 30.000 Flugkilometer zurücklegen. Die Rückkehr nach Rom ist für den 13. September geplant. Als nächste Auslandsreise steht noch in diesem Monat ein Besuch in Luxemburg und Belgien auf dem Programm. Dort werden auch katholische Gläubige aus Deutschland erwartet. (dpa/jW)