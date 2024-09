Darmstadt. Florian Kohfeldt wird neuer Trainer des SV Darmstadt 98 und damit Nachfolger des zurückgetretenen Torsten Lieberknecht. Der Fußballzweitligist vermeldete am Samstag die Einigung mit dem 41jährigen, der am Montag vorgestellt werden soll. »Florian hat uns in den Gesprächen mit einem klaren Plan und seinem Feuer für die Aufgabe überzeugt«, sagte Sportdirektor Paul Fernie über den neuen Trainer des Tabellenvorletzten. (dpa/jW)