Matthias Rietschel/REUTERS Bereits von Kürzungen betroffen: VW-Werk in Zwickau

Deutschlands Wirtschaft schwächelt. Und wenn die Ökonomie schrumpft, trifft das auch die Großen. Wie Volkswagen. Die Zahlen des Urlaubsmonats August – und der zuvor seit längerem beobachtete Trend abwärts – haben die Alarmglocken klingeln lassen. Im vergangenen Monat registrierte das Kraftfahrt-Bundesamt gut 197.000 Neuwagen. Das waren knapp 28 Prozent weniger Neuzulassungen als im Vorjahreszeitraum. Besonders betroffen: reine Elektroautos. Mit 27.000 Neuwagen lag deren Anteil 69 Prozent unter dem Vorjahresniveau.

Plötzlich scheinen Konzerneigner und Management aufgewacht. Der Belegschaft werden unangenehme Maßnahmen angekündigt. Anfang vergangener Woche platzte dann die Bombe. Kürzungen sind angesagt, Werksschließungen und Stellenvernichtung nicht ausgeschlossen. Die Jobgarantie steht ebenfalls zur Disposition.

IG Metall, Betriebsrat und Staat zeigen sich entsetzt. Was merkwürdig klingt, denn deren Spitzenvertreter sitzen im Aufsichtsrat des Konzerns oder gar dessen Präsidium. Niedersachsens Regierungschef Stephan Weil (SPD) verlangte lautstark die Wiedereinführung der Kaufprämie für E-Autos. Allerdings steht statt dessen eine Vier­tagewoche in der Diskussion. Gesamtbetriebsratschefin Daniela Cavallo kündigte bei der Betriebsversammlung am Mittwoch »erbitterten Widerstand« gegen mögliche Werksschließungen und Entlassungen an. VW kranke nicht an seinen deutschen Standorten und an den deutschen Personalkosten, sondern daran, »dass der Vorstand seinen Job nicht macht«.

Doch die Volkswagen AG hat weniger ein Managementproblem. Der Megakonzern mit rund 680.000 Beschäftigten und über 330 Milliarden Euro Jahresumsatz leidet aktuell vor allem an der politisch herbeigeführten Verschlechterung der Konkurrenzbedingungen am Standort und einer verpennten Truppe von Hauptanteilseignern wie die Porsche-Piëch-Familie (rund 50 Prozent), das Land Niedersachsen (20 Prozent) und das umtriebige Scheichtum Katar. Die vom Staat ohne materielle Absicherung diktierte Transformation auf nichtfossile Antriebsarten begann spätestens dann negativ zu wirken, als die Bundesregierung und das Parlament Anfang 2022 in den Wirtschaftskrieg gegen Russland einstieg. Die deshalb gestiegenen Preise für Roh- und Brennstoffe und Elektroenergie erschütterten die exportorientierte BRD-Wirtschaft bis ins Mark.

Verschärft wurde dieser Widerspruch zwischen Realität und Politikwunsch zudem von der geringen Marktakzeptanz für »alternative Antriebe«. Laut Handelsblatt lagt 2023 die Zahl der zugelassenen elektrisch getriebenen Pkw weltweit bei 14,8 Millionen Stück. Allein in Deutschland waren zur selben Zeit 48,8 Millionen Pkw zugelassen. Zwar erreichte hier der Anteil neu zugelassener E-Autos 18 Prozent, begann aber nach Ende der staatlichen Subventionierung im selben Jahr einzubrechen.

Der VW-Vorstand reagiert mit marketingorientiertem Aktionismus auf die zunehmend schlechte Profitrate. Die durchschnittliche »Marge« sank im ersten Halbjahr auf 2,3 Prozent. Das ist weit entfernt von Toyota und schlechter als die vom Vorstand als Ziel angegebenen 6,5 Prozent. Von dieser Marge wollen nicht nur die Porsches und Piëchs in Salzburg und die Al Thanis in Khatar ihren Anteil. Auch der Spielraum bei Investitionen wird eng, wenn der Profit gering ausfällt, auch wenn der Gesamtgewinn zuletzt mit knapp 18 Milliarden Euro ausgewiesen worden war. Trotzdem muss Konzernchef Oliver Blume am Transformationskurs festhalten. Neben den Einschnitten und Stilllegungsplänen bekundet er weiter seine unverbrüchliche Treue zu staatlichen Vorgaben. Leitfaden dabei soll »The Group Strategy«, ein Sammelsurium von Wünschen sein, in deren Erfüllung weiterhin Unmengen von Geld fließen sollen. Im Hinterkopf dürften allerdings zunehmend Fluchtpläne ­reifen.

Die Sorgen bei Volkswagen inspirieren auch die Mainstreammedien zu lauten Alarmrufen. So titelte das Handelsblatt »Endspiel um VW«. Aber kaum ein »Qualitätsmedium« wagt sich, die Ursachen zu benennen. Im Gegenteil. Der Spiegel erklärt sogar den ökonomisch querdenkenden Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) zum Propheten: Der habe 2019 verkündet: »Wenn Sie 2025 kein E-Mobil für unter 20.000 Euro anbieten, dann werden Sie – so fürchte ich – im Markt scheitern.« Seine Weissagung von damals geht jetzt viral, was Habeck, die Kassandra von Lübeck, sicher mit ein wenig Genugtuung registriert hat.