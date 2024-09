Für sein Engagement für Demokratie erhält der 62 Jahre alte italienische Schriftsteller Fabio Stassi den diesjährigen Hermann-Kesten-Preis des PEN-Zentrums Deutschland. Das verkündete das Zentrum mit Sitz in Darmstadt. PEN-Vizepräsident Najem Wali begründete die Auswahl mit der »mutigen Haltung« Stassis »gegen die neofaschistischen Tendenzen in Italien«. Die Preisverleihung findet am 14. November im Staatstheater Darmstadt statt. Der Preis, der mit 20.000 Euro dotiert ist, würdigt das PEN-Zentrum Menschen, die sich für bedrohte, verfolgte und inhaftierte Autorinnen und ­Autoren einsetzen. Gestiftet werde die Auszeichnung vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kultur.(dpa/jW)